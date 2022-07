The Black Angels, ascolta i brani estratti dall’imminente nuovo album.

La leggendaria band di rock psichedelico di Austin The Black Angels il 16 settembre 2022 pubblicherà il nuovo album Wilderness of Mirrors su Partisan Records.

La band svela il singolo “Firefly”, un omaggio al pop Francese anni ’60 con la la sensuale intonazione di LouLou Ghelichkani dei Thievery Corporation. Il nuovo singolo segue l’acclamato “El Jardín”, il cui video vede la partecipazione di Austin Amelio – The Walking Dead, e di suo figlio Lev.

Sin dai loro inizi, nel 2004, The Black Angels rimangono fedeli ai precursori del rock psichedelico del calibro di Syd Barrett, Roky Erickson, Arthur Lee ed i membri dei Velvet Underground, che sono tutti citati in “The River”. L’influenza globale della band è consolidata dall’amato e longevo Levitation Festival, il vero e proprio punto di riferimento per il passato, il presente e il futuro del genere che quest’anno celebra il 15° anniversario.

La presenza di mellotron, archi e tastiere è più importante che in passato. The Black Angels – Alex Maas (voce/basso), Christian Bland (chitarra), Stephanie Bailey (batteria), Jake Garcia (chitarra), Ramiro Verdooren (poli strumentista) – hanno coprodotto il disco, lavorando a stretto contatto con Brett Orrison (coproduttore) e l’ingegnere del suono dei Dinosaur Jr John Agnello, per ottenere qualcosa di fresco e nuovo pur conservando le loro classiche sonorità.

https://theblackangels.com/

https://www.facebook.com/theblackangels.tx

https://blackangels.bandcamp.com/album/wilderness-of-mirrors

fonte: com. stampa

Wilderness of Mirrors tracklisting:

1. Without a Trace

2. History of the Future

3. Empires Falling

4. El Jardín

5. La Pared (Govt. Wall Blues)

6. Firefly

7. Make it Known

8. The River

9. Wilderness of Mirrors

10. Here & Now

11. 100 Flowers of Paracusia

12. A Walk on the Outside

13. Vermillion Eyes

14. Icon

15. Suffocation