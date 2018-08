Cosa c’è di meglio, verso la fine dell’estate, di un Festival che ci faccia sentire ancora in vacanza? Di bella musica, scoperte, location non convenzionali, persone, colori?

Torna l’appuntamento con il TOdays Festival, a Torino, ormai tappa fissa degli abitanti della città nell’ultimo week end di agosto , dal 24 al 26 agosto. Resta uno degli eventi più importanti del panorama artistico torinese, e si arricchisce ogni anno di nuovi spunti, un mix interessante di musica italiana e internazionale, nuovi volti e gruppi di un passato non così remoto.

War on Drugs e Editors tra gli headliners. Anche My Bloody Valentine erano stati annunciati ma il ritorno in Italia della storica band shoegazing, capitanata da Kevin Shields, è stato annullato dopo un laconico, quanto misterioso, annuncio sui social network della band. Al loro posto, il 25 agosto, ci saranno gli scozzesi Mogwai.

Il resto del ricco cast vede: Mount Kimbie, King Gizzard and the Lizard Wizard, Bud Spencer Blues Explosion, Indianaizer, Echo & The Bunnymen, Ariel Pink, Falty DL, Lena Willikens, Acid Arab, Philip Jeck, Fabio Perletta, Simon Scott, Giuseppe Ielasi.

Interessante anche la panoramica sull’attuale scenario italiano, con Colapesce, Daniele Celona, Coma Cose, Maria Antonietta, Generic Animal.

Sul palco dell’affascinante ex fabbrica Incet si alterneranno invece artisti come Cosmo, Mouse on Mars, Red Axes, resta in piedi la collaborazione con Varvara Festival, altro momento importante della vita musicale della città.

A concludere, il party nel parco Peccei con Myss Keta.

Ce n’è per tutti i gusti, quindi, non resta che acquistare l’abbonamento ed aspettare, impazienti, gli ultimi giorni di agosto!

http://www.todaysfestival.com/day-by-day/#

http://www.todaysfestival.com

www.facebook.com/TOdaysfestival

www.twitter.com/TOdaysfestival www.instagram.com/todaysfestival

Biglietti e Abbonamenti: bit.ly/TicketTOdays18

Biglietto Singola Giornata A Spazio211: Euro 25,00 + Dp

Biglietto Singola Giornata A Incet: Euro 15,00 + Dp

Abbonamento Giornaliero (Con Accesso A Spazio211 E Incet): Euro 30,00 + Dp

Abbonamento 3 Giorni (24.25.26 Agosto Con Accesso A Tutti I Concerti): Euro 80,00 + Dp

Informazioni E Prevendite Biglietti Singoli Ed Abbonamenti: TicketOne - www.ticketone.it - bit.ly/TicketTOdays - Tel 892 101 e Presso Tutti I Punti Vendita Autorizzati Della Vostra Città.

Apertura Porte Spazio211: Ore 18:00 / Inizio Concerti: Ore 19

Apertura Porte Incet: Ore 22:30 / Inizio Concerti: Ore 23.30

Abbonamento 3 Giorni: #SOLDOUT

Abbonamento Giornaliero Ven 24/8: #Soldout

Abbonamento Giornaliero Sab 25/8: #Soldout

Bigletto Singolo Incet Sab 25/8: #Soldout

Ingresso Gratuito (Fino Ad Esaurimento Posti Disponibili): Plartwo, Parco Peccei, Galleria D’arte Gagliardi E Domke, Arca Studios.