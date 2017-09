Il trio tedesco, composto attualmente da Valerie Trebeljahr, Christian “Taison” Heiß e Christoph Brandner ad inizio Settembre ha messo in commercio, via Morr Music, un nuovo disco intitolato Two Windows.

Tale lavoro, oltre a segnare la definitiva dipartita di Markus Acher (Notwist) in seno alla formazione teutonica, li ha spinti ad evolvere il proprio sound, come si evince dall’ultimo singolo The Bucket che trovate più in basso.

I Lali Puna si apprestano a portare in tour l’album e faranno tappa in Italia per le seguenti date:

16/11 Hiroshima Mon Amour, Torino

17/11 Locomotiv, Bologna

18/11 Monk, Roma

19/11 Magnolia, Milano

