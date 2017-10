Quell’imprevedibile personaggio che corrisponde al nome di Ian Svenonius, dopo le esperienze passate con The Make-Up, Nation of Ulysses, XYZ e Weird War, si è inventato un ennesimo progetto musicale: Escape-ism.

Sotto tale sigla uscirà Introduction to Escape-ism, disco che la Merge Records immetterà sul mercato il prossimo 10 Novembre.

Da poco è comparso il video, concepito dall’illustratrice ucraina Dana Kosmina, del singolo Iron Curtain che potete vedere più in basso.

L’artista americano presenterà dal vivo in Italia l’album, tramite un tour che prevede le seguenti date:

30/11 Teatro Altrove, Genova

1/12 Nadir, Padova

2/12 Spazio, Torino

3/12 TNT, Jesi (AN)

4/12 Ligera, Milano

5/12 EVOL, Rome

La tracklist:

1 Walking in the Dark

2 Lonely at the Top

3 Rome Wasn’t Burnt in a Day

4 Iron Curtain

5 Almost No One (Can Have My Love)

6 They Took the Waves

7 The Stars Get in the Way

8 I Don’t Remember You

9 Crime Wave Rock

http://escape-ism.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/Escapeism.Inc/