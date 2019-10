Il settimo album di Fink è intitolato ‘Bloom Innocent’.

A due anni di distanza da ‘Resurgam’ torna a pubblicare il cantautore inglese, di stanza a Berlino Fink. “Bloom Innocent” sarà il settimo album di Fin Greenall in arte Fink, ed uscirà il 25 ottobre per le label Ninja Tune e R’COUP’D.

L’album verrà supportato da un lungo tour americano e un più breve europeo che toccherà anche l’Italia: il 12 novembre l’artista si esibirà presso Santeria di Milano.

Il disco viene presentato in maniera un poco pomposa ma rende l’idea di quello che sarà: suono che sfida la forza di gravità, sfiora il cielo e raggiunge le stelle di un uomo in missione: eccitarsi, sfuggire alle aspettative, liberarsi di tutti i successi precedenti. Otto tracce che brillano per il tocco di un pianoforte, una chitarra formicolante e la voce soul e legnosa di Fink, registrare nello studio berlinese di Fink con un alleato a sua disposizione a Londra: Flood, produttore di alcuni tra i migliori dischi di tuttti i tempi.

“Flood è un artista“, dice Fink del produttore che, con la sua stessa attitudine, vede lo studio di registrazione come un parco giochi. “Onestamente, dargli un credito di produzione su qualsiasi album sottostima il lavoro che fa. Diventa un membro incorporato della band. Per ‘Resurgam’ siamo andati a casa sua e ha prodotto il disco come se fossimo gli U2 o i Depeche Mode. Ora sono così orgoglioso di avere quelle canzoni nel nostro arsenale“.

Sulla title-track di “Bloom Innocent” Fink dice: “Volevo scrivere un pezzo che parlasse di un momento della mia vita in cui volevo ritrovare, non questo ragazzo, ma quel ragazzo di qualche anno fa. Volevo rivedere lo sguardo sul viso della mia partner: innocenza e bellezza e non legato alle stronzate della vita “.

“Flood è stato quello che ha portato l’intero progetto a compimento. Ha preso le parti, mi ha detto i groove che gli piacevano, mi ha rassicurato e ha trovato questo umore davvero etereo, dando al viaggio un’atmosfera strana e adorabile. Poi alla fine della traccia, quando ne hai bisogno, ottieni anche un piacevole contributo, solido e tradizionale con riferimenti agli anni Settanta e cori cool.“

L’album presenta anche il lavoro sbalorditivo di Tomer Moked, musicista aggiunto alla band. “Può suonare qualsiasi cosa con le corde. Ad esempio in “Once You Get A Taste” suona un bouzouki come un banjo – che chiama un banjouki – penso sia perché in quel momento eravamo un po ‘ossessionati dal paese e dall’Occidente“.

Nell’atmosfera gloriosa e paradisiaca del singolo principale “We Watch The Stars”, Fink ha avuto una sfida per Moked: “Come rappresenteremo le galassie all’interno di una struttura di accordi?”È una testimonianza delle abilità musicali di un uomo che ha anche contribuito a ‘Bloom Innocent’ con piano, viola, violino, Prophet 6, Kamancheh e piatti marocchini, ed è riuscito a raggiungere questo obiettivo celeste.

Bloom Innocent sembra un classico album del futuro. Fink ha approfondito l’idea dello studio come strumento e dell’album come opera d’arte. Quindi, sì, solo otto tracce e, sì, alcune sono state registrate dal vivo, dato che il momento, la sensazione e l’atmosfera erano quelli giusti.

“Le qualità sonore si sono un pò perse in questi giorni”,riflette. “Penso ai grandi dischi dei Pink Floyd o ai classici dischi dei Radiohead. Desidero ardentemente quel tempo, quell’attenzione ai dettagli, quel paesaggio sonoro. Non si tratta solo di chitarra, basso, batteria e tasti. Si tratta di creare un’atmosfera. Quindi abbiamo cercato di non utilizzare plug-in o cazzate per laptop. Ed ecco un motivo per cui ci sono otto tracce e non dieci “,aggiunge. “Ed è perché volevamo che tutto andasse bene. C’erano tracce ma non erano all’altezza e non si adattavano a questo mondo sonoro che stavamo cercando di creare”.

È un mondo meravigliosamente realizzato che raggiunge la sua apoteosi, il suo culmine, in “My Love’s Already There”, una canzone del cuore di oltre otto minuti che può ricordare un Bon Iver in volo, la melodia, il piano delicato e il desiderio emotivo che rimane a galleggiare ad alte temperature.

“Volevo che la mia voce fosse altrove. È stato scritto con un intento davvero semplice in un momento molto profondo della mia vita l’anno scorso, quando volevo essere in un posto dove non potevo essere”.

Fink è un supporter di ‘Music Declares Emergency’, un’iniziativa dell’industria musicale inglese e in collaborazione con Ninja Tune, R’COUP’D si sta impegnando per rendere le sue pubblicazioni ecologicamente sostenibili e rigeneranti. ‘Bloom Innocent’ sarà presentato in due versioni fisiche. L’album in vinile è di colore bianco e alloggiato in un pacchetto pieghevole multi-pannello su misura, interamente lavorato ad arte. Contiene anche una scheda di download con semi di fiori selvatici e masterizzata in WAV a 24 bit e protetta da un involucro biodegradabile. La versione CD è anche presentata in una custodia bookpack interamente lavorata e protetta da una pellicola termoretraibile degradabile.

Fink:

Nel corso di quasi ventanni di carriera discografica, Fink ha tracciato un percorso non convenzionale ed eclettico attraverso la sua carriera musicale di grande successo. Iniziato come DJ e produttore / remixer mentre lavorava in una major label, ha pubblicato un album elettronico “Fresh Produce” nel 2000 prima di passare alla chitarra, pubblicando il suo debutto con la band formata con Tim Thornton e Guy Whittaker, “Biscuits For Breakfast “nel 2006. Da allora, sono nati album come “Distance And Time “(2007),” Sort Of Revolution “(2009),” Perfect Darkness “(2011)” Hard Believer “(2014), e 2017 ‘Resurgam’. Fink ha scritto, registrato e prodotto per artisti pluripremiati di dischi di platino (John Legend, Bonobo e Amy Winehouse); è stato remixato da artisti del calibro di Justin Vernon, Colin Stetson, DJ Tennis e Ricardo Villalobos; e la sua musica è stata ampiamente utilizzata in alcuni dei film e programmi TV più seguiti del mondo come Better Call Saul, Selma, 12 Years a Slave, Dear John, Collateral Beauty, Mission: Impossible, Blacklist, House M.D e The Walking Dead.

Flood:

Mark Ellis aka Flood è un produttore discografico britannico vincitore di Grammy Award e noto per i suoi lavori con PJ Harvey, Warpaint, Nick Cave e The Bad Seeds, Depeche Mode, The Killers e innumerevoli altri. Flood e Fink hanno lavorato insieme per la prima volta all’album ‘Sunday Night Blues Club, vol. 1′ e successivamente per l’album “Resurgam”.

fonte: com. stampa