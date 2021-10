Band of Horses, sesto album in arrivo. Ascolta il brano “Crutch”.

I Band of Horses tornano a far parlare di se dopo cinque anni. Things Are Great, il loro sesto album in studio, uscirà il 21 gennaio tramite BMG, e il fondatore della band Ben Bridwell ha prodotto o co-prodotto ogni canzone, lavorando con frequenti collaboratori tra cui Jason Lytle di Grandaddy, Dave Fridmann (Flaming Lips, MGMT) e Dave Sardy, oltre a un nuovo collaboratore, l’ingegnere Wolfgang “Wolfie” Zimmerman.

Il primo singolo è “Crutch“, di cui puoi guardare il video qui sotto. “Penso che come molte delle mie canzoni, “Crutch” inizi con qualcosa della mia vita reale“, dice Bridwell. “Ovviamente ‘Crutch’ fa riferimento ad alcune delle cose da cui dipendevo. La mia relazione per prima stampelle. Mi sento come se tutti avessero avuto un momento in cui niente va bene e devi ancora andare avanti. Penso che questa sensazione ti colpisca in questa canzone anche se non sai quali sono le specifiche“.

https://www.facebook.com/bandofhorses

https://www.bandofhorses.com/