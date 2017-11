I Meteor Chasma sono un trio dedito ad uno stoner psichedelico, venato di blues, in grado di spaziare fino ai territori metal. Il sound è granitico e scorrevole al tempo stesso, il sound è una colata lavica fluida e inarrestabile. “Space time” è intriso di un hard stoner che alterna momenti veloci ad altri più lenti mentre con la traccia “Lost martian” il trio giunge alla perfetta fusione tra har, stoner e blues. I Meteor Chasma recuperano le radici dello stoner in “Jupiter” e nell’apocalittica “Atomic Mushrooms” la psichedelia è dominante. Affascinante, invece, è “Life on exoplanet” con il suo assolo di chitarra, corto ma intenso e significativo.

https://www.facebook.com/meteorchasma/

autore: Vittorio Lannutti