In principio era BulbArtworks e noi di Freak Out abbiamo collaborato spesso con i due soci fondatori del collettivo indipendente napoletano. In questi giorni Bulbart è in giro per l’Italia, precedentemente a Milano ma poi saranno a Roma e Bergamo, per festeggiare il decennale della loro attività che da sempre è votata all’accrescimento, divulgazione e promozione della “musica indie”; parola oramai abusata (ce ne rendiamo conto) ma che anni orsono invece era un mondo da scoprire.

Il 24 Novembre, presso il Lanificio25 di Napoli, Bulbart festeggia i suoi dieci anni con quattro live e un dj set: La Bestia Carenne, Golden Rain (nella foto), We Are The Bears e i Royal Bravada animeranno una serata che si preannuncia elettrizzante.

Bulbart nasce nel 2007 da un’idea di Alessandro Panzeri. In principio era un collettivo di promozione artistica ma dopo l’organizzazione dei primi eventi le attività si concentrano sulla musica grazie al contributo di Andrea Saladino: organizzazione di concerti di band indipendenti locali ed il supporto alla produzione e promozione dei primi dischi diventano le attività principali. Nel 2011 – dopo una lunga gavetta nella direzione artistica di club della scena indipendente napoletana – Bulbart inizia a pubblicare i primi album sotto l’omonima label collaborando così con artisti da tutta Italia ed innalza il livello degli eventi coinvolgendo artisti internazionali ed organizzando festival di rilievo nazionale. Presto, e insieme ad altre realtà storiche del panorama partenopeo, diventa un punto di riferimento a Napoli sia come promoter che come agenzia di management.

Nel 2015 estende le attività tra Napoli e Milano concentrandosi prevalentemente sul management di band indipendenti. Ad oggi Bulbart ha prodotto più di 600 concerti, gestito decine di band italiane e prodotto circa 20 album.

Maggiori info

www.bulbartlabel.com

https://www.facebook.com/events/1009394472534283/