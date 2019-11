A poco più di sei anni dalla scomparsa avvenuta il 21 novembre 2013, verrà ristampato quello che probabilmente è il disco più conosciuto di Bernard Parmegiani: “De Natura Sonorum”, pubblicato in origine nel 1975.

La primissima ristampa in versione integrale fu pubblicata nel 2013, pochi mesi prima della morte, attraverso la Recollection GRM, marchio francese di riedizioni del Group De Recherches Musicale collegato direttamente all’austrica Editions Mego che pure si occupò della successiva ristampa del 2015.

Questo capolavoro elettronico di Parmegiani fu presentato nella Salle Wagram a Parigi nel giugno del 1975, il titolo del disco faceva il verso ai testi filosofici di Marco Tullio Cicerone in “De Natura Deorum”, la natura degli dei, anche se più spesso è stato accostato al poema scritto da Tito Lucrezio Caro “De Rerum Natura”.

La composizione è costituita da una suite di 12 movimenti divisi in due serie da sei, performati in successione e ricavati da differenti sorgenti sonore: elettroniche, elettroacustiche, suoni concreti oltre a strumenti e percussioni tradizionali.

Parmegiani a suo tempo dichiarò: “With De Natura Sonorum I have begun a new period. After experimenting with relation between the sound material and the form of its development I have become interested in the writing of sounds – souns whose ink, so to speak is taken from materials I try to combine and/or contrast in order to observe their nature”.

La riedizione in doppio vinile, sempre a cura della Recollection GRM, sarà disponibile a partire dal prossimo 25 novembre.

www.editionsmego.com

Autore: Luigi Ferrara

Bernard Parmegiani – “De Natura Sonorum” – Tracklist

1.1. incidences / résonances

1.2. accidents / harmoniques

1.3. géologie sonore

2.1. dynamique de la résonance

2.2. étude élastique

2.3. conjugaison du timbre

3.1. incidences / battements

3.2. natures éphémères

3.3. matières induites

3.4. ondes croisées

3.5. pleins et déliés

4.1. points contre champs