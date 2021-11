Archive, in primavera il nuovo album. Ascolta il primo estratto.

Archive annunciano ‘Call To Arms & Angels’, il nuovo album di inediti in uscita l’ 8 Aprile 2022. Il dodicesimo album è anticipato dal singolo ‘Shouting Within’ dove la vocalist del collettivo di South London Holly Martin appare come la protagonista.

“Call To Arms & Angels” è un doppio album di 17 tracce (triplo LP) registrato presso i RAK Studios di Londra. Prodotto dal collaboratore di lunga data Jérome Devoise, è il primo album in studio della band da “The False Foundation” del 2016. Verrà pubblicato dalla [PIAS].

“Riflettere su questi tempi come artisti ha fatto emergere un’oscurità e una rabbia, ma anche uno strano tipo di ispirazione a volte inquietante” - ha dichiarato la band. Ci ha davvero fatto apprezzare il potere della musica e quanto siamo fortunati ad essere in grado di esprimere i nostri sentimenti in questo modo. Sembra che ci sia luce alla fine del tunnel, ma ci sono sempre ombre all’interno di quella luce”.

Tracklisting: ‘Call To Arms & Angels’

CD1

1 Surrounded By Ghosts

2 Mr Daisy

3 Fear There And Everywhere

4 Numbers

5 Shouting Within

6 Daytime Coma

7 Head Heavy

8 Enemy

9 Every Single Day

CD2

1 Freedom

2 All That I Have

3 Frying Paint

4 We Are The Same

5 Alive

6 Everything’s Alright

7 The Crown

8 Gold

‘Call To Arms & Angels’ – Vinyl

Disc 1: Side 1

1 Surrounded By Ghosts

2 Mr Daisy

3 Fear There And Everywhere

4 Numbers

5 Shouting Within

Disc 1: Side 2

1 Daytime Coma

Disc 2: Side 3

1 Head Heavy

2 Enemy

3 Every Single Day

Disc 2: Side 4

1 Freedom

2 All That I Have

Disc 3: Side 5

1 Frying Paint

2 We Are The Same

3 Alive

4 Everything’s Alright

Disc 3: Side 6

1 The Crown

2 Gold