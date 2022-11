Ascolta l’O.s.t. del nuovo film di c composta da Trent Reznor e Atticus Ross.

Il leader dei Nine Inch Nails Trent Reznor, con il fidato Atticus Ross (entrambi nella foto), ha realizzato la colonna sonora del nuovo film del regista italiano Luca Guadagnino dal titolo Bones and All. Di seguito potete ascoltarla in streaming.

“Bones and All” segue “Suspiria”, remake dell’omonimo film cult di Dario Argento del 2018, è il ritorno al lungometraggio per regista e produttore sicialiano. Il nuovo film è interpretato da Timothée Chalamet e racconta la storia di due adolescenti cannibali nell’America degli anni ’80.