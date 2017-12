Una delle migliori band post punk in circolazione, i Protomartyr, si preparano a far ritorno in Italia con il loro quarto album in studio, “Relatives In Descent”, pubblicato lo scorso Settembre via Domino Records.

“Relatives In Descent” offre nuovi spunti e nuove visioni, senza però dimenticare le origini da band da bar di Detroit. Dopo mesi di prove, la band si è trasferita a Los Angeles per due settimane nel Marzo del 2017, per registrare il nuovo lavoro insieme a Sonny DiPerri (Animal Collective, Dirty Projectors).

Queste le tappe italiane annunciate

Martedi 17 Aprile | Torino | SPAZIO 211

Biglietto: 12 euro + d.p.

Mercoledi 18 Aprile | Ravenna | Bronson

Biglietto: 15 euro + d.p.

http://www.protomartyrband.com/

https://www.facebook.com/protomartyr/