Get Well Soon: nuovo album a marzo intanto ascolta “Mantra”.

L’uscita del sesto album di Konstantin Gropper segna l’inizio di un nuovo capitolo dell’artista tedesco. L’ultimo album di Get Well Soon risale al 2018 con The Horror, un lavoro che mostrava un momento particolarmente oscuro e tossico dell’autore. Oggi con l’annuncio del settimo album “Amen“, invece, il cantautore 39enne tornare ottimista e fiducioso malgrado l’attuale situazione mondiale.

“Amen” verrà pubblicato il 25 marzo dalla Virgin Music ed è anticipato dl singolo “Mantra“.

https://www.youwillgetwellsoon.com/

https://www.facebook.com/youwillgetwellsoon/