Gruff Rhys, nuovo album e colonna sonora in arrivo.

Gruff Rhys con la pubblicazione del singolo “Amen” annuncia il nuovo album in uscita il 24 Febbraio su Rough Trade.

Per il gallese, ex Super Furry Animals e fondatore dei Neon Neon con Boom Bip, è l’ottavo album da solista.

Contemporaneamente al nuovo lavoro pubblicherà anche la colonna sonora di The Almond & the Seahorse sempre tramite la Rough Trade Records. Il doppio album uscirà in digitale e su doppio LP deluxe a marzo 2023 in edizione limitata numerata, su vinile giallo con poster del film pieghevole.

L’album di 22 tracce comprende canzoni originali e partiture strumentali, tutte composte da Rhys. Le tracce sono state registrate tra il 2021 e il 2022 con una serie di musicisti tra cui membri della National of Orchestra Wales, Charlotte Gainsbourg, Rebel Wilson e Celyn Jones.

La prima traccia ad essere pubblicata dal disco è “Amen”, una canzone che Gruff aveva scritto poco prima di essere contattato per la colonna sonora del film: “il desiderio e la frustrazione della canzone sembravano adattarsi perfettamente ai temi del film e alle colonne sonore della canzone l’emozionante ricompensa finale proprio alla fine del film”, spiega Rhys. “Il motivo ossessionante e melodico del pianoforte della canzone è diventato il motivo musicale principale del dramma e ricorre in varie forme nel corso del film, rendendolo un ingresso appropriato nel mondo della colonna sonora.”

https://www.gruffrhys.com/

https://www.facebook.com/Gruffingtonpost/