“The Temple of I & I“, il nuovo album dei Thievery Corporation ed esce il 10 febbraio su etichetta ESL. Il duo formato da Rob Garza e Eric Hilton presenterà il nuovo album suonando in data unica in Italia il 19 febbraio al Fabrique di Milano.

L’innovazione e lo spirito della musica giamaicana sono una costante fonte di ispirazione per noi, spiega Eric Hilton dei Thievery Corporation in riferimento al loro nuovo album. Sulla mappa musicale, la Giamaica è un intero continente. Abbiamo avuto la fortuna di trascorrere un anno là, assorbendo le vibrazioni dell’aria e dei cittadini. E per noi, l’unico modo per connettersi con questo ricca fonte di ispirazione, è stato quello di lavorare in questo ambiente.

Intriso quindi della cultura e del ritmo della Giamaica, “The Temple of I & I” è un’estensione dell’estetica dub da sempre presente nel DNA della band sin dall’EP di esordio “Sounds from Thievery Hi-Fi”. Questa volta con l’aggiunta della scena musicale di Port Antonio e della magia dell’isola in generale. Trasferitisi sull’isola nel febbraio del 2015, Hilton, Rob Garza e tutta la sezione ritmica della band di Washington D.C., si sono fermati nella parte più profonda della Giamaica, appunto Port Antonio, e hanno iniziato le registrazioni del disco presso i Geejam Studios.

Intanto i Thievery Corporation hanno fatto uscire un paio di brani, ‘Let The Chalice Blaze’ e ‘Letter to the Editor’, come anteprima dell’album e li potete ascoltare qui sotto.

http://www.thieverycorporation.com/

https://www.facebook.com/thieverycorporation

Tracklisting:

1 Thief Rockers (feat. Zee)

2 ExplicitLetter to the Editor (feat. Racquel Jones)

3 Strike the Root (feat. Notch)

4 Ghetto Matrix (feat. Mr. Lif)

5 True Sons of Zion (feat. Notch)

6 The Temple of I & I

7 Time + Space (feat. Lou Lou Ghelichkhani)

8 Love Has No Heart (feat. Shana Halligan)

9 Lose to Find (feat. Elin Melgarejo)

10 Let the Chalice Blaze

11 Weapons of Distraction (feat. Notch)

12 Road Block (feat. Raquel Jones)

13 ExplicitFight to Survive (feat. Mr. Lif)

14 Babylon Falling (feat. Puma)

15 Drop Your Guns (feat. Notch)