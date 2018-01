Il folto gruppo rock-soul americano capitanato da Nathaniel Rateliff ha portato a termine il seguito dell’omonimo debutto di tre anni fa.

Il disco s’intitolerà Tearing at the Seams e verrà pubblicato dalla Stax Records il prossimo 9 Marzo. Nathaniel Rateliff & The Night Sweats lo hanno inciso insieme al produttore Richard Swift (The Shins, Foxygen) che si era occupato anche del loro esordio sulla lunga distanza.

In circolazione c’è il lyric video del primo estratto, il brano You Worry Me, che trovate più in basso. Buona visione.

La tracklist:

1. Shoe Boot

2. Be There

3. A Little Honey

4. Say It Louder

5. Hey Mama

6. Babe I Know

7. Intro

8. Coolin’ Out

9. Baby I Lost My Way, (But I’m Going Home)

10. You Worry Me

11. Still Out There Running

12. Tearing at the Seams

http://nathanielrateliff.com/

https://www.facebook.com/nathanielrateliff/