I Jawbox si sono formati nel 1989 a Washington, D.C. dal cantante e chitarrista J. Robbins (già membro del gruppo punk Government Issue ultimo periodo). I loro primi due album (“Grippe” e “Novelty”) usciti per la Dischord Records sono delle pietre miliari per il post punk e hardcore mondiale. Dopo altri due album per l’Atlantic/DeSoto nel ’97 si sciolgono e Robbins, con Bill Barbot, fonda un’altra band incredibile ovvero i Burning Airlines.

E’ notizia di queste settimane, dopo una fragorosa ospitata al famosissimo show televisivo americano Late Night with Jimmy Fallon; che Jawbox si riuniscono per un tour tutto americano di 12 date. Così J. Robbins, Bill Barbot, Kim Coletta e Zach Barocas (ovvero la formazione originale) dopo oltre dieci anni suoneranno nuovamente dal vivo.

Questo il tour:

06-14 Cambridge, MA – Sinclair

06-21 Philadelphia, PA – Union Transfer

06-22 Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

06-28 Washington, D.C. – 9:30 Club

07-09 Seattle, WA – Showbox at the Market

07-10 Portland, OR – Wonder Ballroom

07-12 San Francisco, CA – The Fillmore

07-13 Los Angeles, CA – The Regent Theater

07-19 Dallas, TX – Trees

07-20 Austin, TX – Mohawk

07-26 Minneapolis, MN – First Avenue

07-27 Chicago, IL – Metro