Pink Floyd, un box set per il 50mo anniversario dell’album “The Dark Side of the Moon”.

Per il cinquantesimo anniversario dell’album “The Dark Side of the Moon” i Pink Floyd il 24 marzo pubblicheranno un box set in di CD e vinile che include il primo LP indipendente di Live at Wembley Empire Pool, Londra, 1974, oltre a una nuova versione rimasterizzata dell’album. Nel cofanetto ci sarà un fotolibro di 76 pagine che sarà pubblicato e venduto anche separatamente tramite Thames & Hudson. Nella confezione ci sono anche alcuni singoli replica da 7″ e audio surround e mix Dolby Atmos per DVD e Blu-Ray.

Alla sua pubblicazione datata ’73 The Dark Side of the Moon venne presentato per la prima volta nel planetario di Londra e così la suggestiva esperienza sonora e visiva si ripeterà nei planetari di tutto il mondo il prossimo marzodove verrà messa in rotation l’intero album. La band ha anche lanciato un concorso per animatori per creare nuovi video per realizzare filmati animati con “una qualsiasi delle 10 canzoni dell’iconico album del 1973″.

