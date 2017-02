Gavin Rossdale, attualmente in TV ogni sabato come coach di The Voice UK, ha passato il suo tempo a Los Angeles scrivendo e registrando un nuovo album dei Bush.

Il settimo album in studio della band è intitolato Black and White Rainbows ed esce il 10 marzo per la label con distribuzione Universal.

Scritto e prodotta da Gavin e registrato ai Sea of Sound di Hollywood, Black and White Rainbows ha come primo singolo ‘Mad Love’.

Il 14 marzo i Bush suoneranno da headliner al Shepherds Bush Empire di Londra.

Gavin Rossdale ha avuto un enorme successo su entrambe le sponde dell’Atlantico sia con i Bush che come solista, non solo vendendo quasi 20 milioni di dischi in US, ma anche con 17 hit fino ad oggi. L’album di debutto dei Bush, ‘Sixteen Stone’, è stato Platino sei volte, e il secondo, ‘Razorblade Suitcase’, è arrivato n. 1 nella classifica US. Gavin è entrato nella Top 40 anche con il suo album solista ‘Wanderlust’. Nel 2013 Gavin ha ricevuto l’Ivor Novello Award presentato da Chris Martin dei Coldplay.

Black and White Rainbows full tracklisting:

1. Mad Love

2. Peace-s

3. Water

4. Lost In You

5. Sky Turns Day Glo

6. Toma Mi Corazon

7. All The Worlds Within You

8. Nurse

9. The Beat Of Your Heart

10. Dystopia

11. Ray Of Light

12. Ravens

13. Nothing But A Car Chase

14. The Edge Of Love

15. People At War