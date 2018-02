Per la prima volta in Italia arriva Punk in Drublic Music Festival, l’appuntamento punk rock per eccellenza, ideato dalla mente eccentrica di Mr. Michael John Burkett, A.K.A. Fat Mike, leader degli storici NOFX (nella foto – ph. credit Ben Garcia).

Punk In Drublic, il cui nome deriva proprio dall’omonimo album dei NOFX, pietra miliare del genere di cui sono state vendute più di un milione di copie, è stato lanciato lo scorso autunno negli Stati Uniti dove ha riscosso un incredibile successo; quello che doveva essere un esperimento, sicuramente ben riuscito, è diventato un tour che farà tremare non più solo i palchi di oltreoceano ma anche quelli europei. Germania, Austria, Slovenia e si chiuderà il tutto in bellezza il 28 giugno a Milano, presso il Circolo Magnolia (Prevendita 32,00 € + d.d.p.); poche tappe selezionate tra cui l’Italia non poteva proprio mancare.

Tanti gli amici della scena che si uniranno a questo party. Assieme a NOFX si esibiranno infatti: Mad Caddies, una miscela unica di reggae, punk e ska che ha prodotto un’incredibile collezione di pezzi in più di vent’anni di carriera; le mitiche L7, tra le prime a dar una connotazione tutta al femminile al punk di inizio anni ’90, paladine del movimento Riot Grrrl, madrine di hit eterne come ‘Pretend We’re Dead’, ‘Shit List’, ‘Andres’ e ‘Fuel My Fire’; i The Bronx, band molto attesa nel nostro paese, con il loro hardcore punk made in L.A. tornano in Italia dopo anni di assenza per presentare l’ultimo disco, ‘V’, pubblicato con Cooking Vinyl/ATO Records; i Giuda, orgoglio nostrano rock’n’roll che ha svoltato la propria carriera firmando con la storica Burning Heart Records; infine, tra le ragazze di casa Fat Wreck, le Bad Cop / Bad Cop nuova rivelazione punk che ha pubblicato lo scorso anno il secondo album ‘Warriors’, dopo aver suonato in svariati tour aprendo per band come Bad Religion, Nofx, Lagwagon, Propagandhi e molte altre.

Capofila di questa schiera di punk rockers, i NOFX e il suo ideatore. Non solo frontman di una delle band più apprezzate della scena punk americana, Fat Mike, negli anni, ha sempre dimostrato una genuina volontà di diffondere il credo punk in svariati modi. Ha fatto cantare più di una generazione sulle note di veri e propri inni come ‘Don’t Call Me White’ e ‘Linoleum’, creato una propria etichetta indipendente, la Fat Wreck Chords, ideato un musical e svariate campagne di mobilitazione politica…solo per citare alcune delle sue epiche imprese. Cosa mancava? Un appuntamento unico nel suo genere che conciliasse ideali di libertà e indipendenza e buona musica suonata dal vivo, al massimo della potenza, il Punk in Drublic Music Festival per l’appunto.

https://www.facebook.com/PunkInDrublicFestival

https://www.facebook.com/events/1880558558630316/

fonte: com. stampa

Photo Credit: Ben Garcia