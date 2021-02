Squid, è la Warp records a lanciare la next big thing del post punk inglese.

Gli Squid annunciano il loro album di debutto dal titolo Bright Green Field. Per la promettente band di Brighton si è mossa la prestigiosa Warp Records che continua a esplorare i territori extra-elettronici guardando al post punk genere sempre più in voga grazie al revival di genere che da un paio di anni ha dato lustro a band come Idles, Fontaines D.C., Parquet Courts, black midi, Bambara, Dry Cleaning, Shame…

Bright Green Field è prodotto da Dan Carey (Kate Tempest, Toy, Emiliana Torrini, Sia, CSS, Franz Ferdinand, Bat for Lashes) e uscirà il 7 maggio. Contemporaneamente all’annuncio del debut la band pubblica il primo singolo dal titolo “Narrator“, che rimbalza dal funk al caos stridente attraverso il tocco melodico della vocalist ospite Martha Skye Murphy.

Sull’onda dell’entusiasmo il gruppo, e i promoter italiani, hanno annunciato anche un mini tour italiano. Queste le tappe:

25.10.21 – Magnolia, Milano

26.10.21 – Locomotiv, Bologna.

https://squidband.uk/

https://www.facebook.com/squiduk

Bright Green Field Tracklisting

Resolution Square

G.S.K

Narrator feat Martha Skye Murphy

Boy Racers

Paddling

Documentary Filmmaker

2010

The Flyover

Peel St

Global Groove

Pamphlets