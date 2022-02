I Porcupine Tree di Steven Wilson: il nuovo album e un concerto a Milano.

I Porcupine Tree, band capitanata da Steven Wilson, pubblicherà il suo undicesimo album il prossimo 24 giugno per la label Music For Nations. “Closure/continuation” è il titolo di un lavoro che esce dopo dodici anni dall’ultimo The Incident. Di seguito trovare il video per ascoltare il singolo intitolato Harridan.

“Il singolo Harridan - come alcune canzoni nuove - è stato composto dopo l’uscita di The Incident“, ci racconta la band. “In questi anni ci siamo dimenticati di quelle canzoni ma ogni tanto ci tormentava il pensiero di completarle. Erano salvate su un file del computer dal nome PT2012, in seguito ribattezzato PT2015, PT2018 e così via. Una volta completati al riascolto ci è parso subito chiaro che non somigliavano a nessuno dei nostri lavori da solisti e che queste canzoni avevano una forma inconfondibilmente alla Porcupine Tree”.

La progressive progressive/psychedelic rock band inglese, oggi formata da Steven Wilson, Richard Barbieri e Gavin Harrison ha annunciato che si esibirà dal vivo il prossimo 24 ottobre presso il Mediolanum Forum di Milano.

https://porcupinetree.com/