Beach House, esce un nuovo Ep in occasione del Record Store Day.

I Beach House hanno annunciato un nuovo EP per la Sub Pop Records. “Become” sarà composto da cinque tracce e vedrà la luce in occasione del Record Store Day con un supporto esclusivo in vinile trasparente. Il prossimo Record Store Day cade il 22 aprile ed è stato missato da Alan Moulder, Trevor Spencer e Caesar Edmunds e masterizzato da Greg Calbi e Steve Fallone allo Sterling Sound.

“The Become EP – spiega la band di Baltimora – è una collection di cinque canzoni etratte dalle sessions di Once Twice Melody” che non pensavamo si adattassero a quel disco, ma in seguito ci siamo resi conto che si adattavano tutti a un piccolo mondo tutto loro. I brani non rappreentano il nostro attuale percorso artistico ma sicuramente ci ricordano dove stiamo stati. Ci auguriamo che questi brani vi piacciano!“.

http://www.beachhousebaltimore.com/

https://www.subpop.com/news/2023/02/16/beach_houses_become_a_new_five_song_ep_to_be_released_as_a_record_store_day_exclusive_on_april_22nd_2023

Tracklisting:

1. American Daughter

2. Devil’s Pool

3. Holiday House

4. Black Magic

5. Become