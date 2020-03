Nuovo album per il musicista statunitense Rafael Anton Irisarri, il prolifico autore tra i più apprezzati e ricercati nella sfera dell’ambient music si riaffaccia a due anni sul mercato discografico dopo dalla doppietta “Midnight Colours” e “Sirimiri”, pubblicati a inizio 2018 a poche settimane di distanza.

Il nuovo lavoro del compositore di Seattle è intitolato “Peripeteia” e contiene otto tracce che rispecchiano appieno le sue prerogative estetiche dell’autore, con avvicendamenti di articolate textures, droni profondi e tendenti al malinconico andante ricavati generalmente grazie a loop di nastri, chitarre elettriche con archetti e suoni ambientali.

Con “Peripeteia” il compositore entra ufficialmente nella famiglia della label indipendente di Los Angeles Dais Records che frattanto diffonderà il nuovo album a partire dal prossimo 22 maggio.

In rete diffuso il primo singolo ‘Arduous Clarity’ con il video diretto dalla video-maker Amanda Siegel.

www.daisrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo: Nikita Grushevskiy

Rafael Anton Irisarri – “Peripeteia” – Tracklist

01. I Still Have The Sun To Cast A Light

02. Between Negative Voids

03. Mollified

04. Arduous Clarity

05. Refuge/Refuse

06. Yearn

07. Fright And Control

08. Vanishing Points