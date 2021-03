“SCURO CHIARO”, nuovo album su Mute Records per Alessandro Cortini

Il compositore bolognese Alessandro Cortini ha annunciato un nuovo album a poco meno di due anni dal precedente “VOLUME MASSIMO” (settembre 2019) e a poco più di uno dall’uscita di “Illusion of Time” in cooperazione con Daniel Avery (marzo 2000); entrambe le release sono state pubblicate attraverso la celebre Mute Records.

Di recente il compositore è salito alla ribalta delle cronache per la collaborazione con la casa americana MakeNoise, presentando un nuovo modello di sintetizzatore, lo Strega, che per molti sa tanto di liquore, ma non per l’autore che ha tenuto ad evidenziare che questo nuovo apparecchio ha quasi del tutto rimpiazzato le chitarre del precedente full-lenght solista.

Ad ogni modo Cortini ci sta un po’ abituando ad una sua presenza regolare e costante, alla stessa maniera in cui stiamo familiarizzando con i suoi titoli in maiuscolo o a parole invertite, tant’è che il musicista ha voluto precisare che tutto ciò “dimostra che non importa come ordini le cose, ci saranno sempre due elementi che tendono ad essere l’uno l’opposto dell’altro che compongono la verità – o compongono tutto“.

Il nuovo lavoro è costituito da otto composizioni e porta il titolo “SCURO CHIARO” che prende spunto dall’effetto artistico di contrasto tra luci ed ombre. “Chiaramente” la prima traccia estratta – e presentata contestualmente all’annuncio di questo disco – è intitolata ‘CHIAROSCURO’.

“SCURO CHIARO” sarà pubblicato attraverso la label di Daniel Miller con release date fissata per il prossimo 11 giugno. In rete è disponibile il video diretto dal videoartist Marco Ciceri, già al servizio di Grand River, Ellen Allien, Marco Shuttle, Monolink, Tale of Us ed altri nomi della scena.

www.mute.com

Autore: Luigi Ferrara

Alessandro Cortini – “SCURO CHIARO” – Tracklist

1 ECCO

2 CHIAROSCURO

3 LO SPECCHIO

4 CORRI

5 SEMPRE

6 VERDE

7 NESSUNO

8 FIAMMA