Clap Your Hands Say Yeah: riedizione deluxe dell’ultimo album e due live italiani.

I Clap Your Hands Say Yeah hanno pubblicato l’edizione deluxe del loro acclamato ultimo album ‘New Fragility’, uscito nel 2021 per CYHSY e Secretly Distribution. In questa nuova versione dell’album ci sono tracce ri-arrangiate per pianoforte e chitarra acustica che troveranno spazio nelle scalette live dei CYSHY.

Questa deluxe version esce all’inizio del tour internazionale della band di Alec Ounsworth che è attesa anche da noi e precisamente il 28 aprile a BIKO di Milano e il 29 aprile al Covo Club di Bologna.

“Per lo più, ho cercato di ri-arrangiare le canzoni degli album passati per mostrarle nella loro forma più cruda e pura – racconta Ounsworth. Volevo semplificarle, per renderle vicine sia al momento che al luogo in cui sono state scritte, Philadelphia”.

New Fragility è stato prodotto da Alec Ounsworth, con produzione aggiuntiva di Will Johnson, registrato da Britton Beisenherz a Austin, TX, mixato da John Agnello nel New Jersey e masterizzato da Greg Calbi. Le versioni acustiche nella Deluxe Edition sono state registrate da Todd Erk, mixate da Britton Beisenherz e masterizzate da Valerio Mina.

Clap Your Hands Say Yeah – ‘New Fragility (Deluxe Edition)’ tracklist:

01 Hesitating Nation

02 Thousand Oaks

03 Dee, Forgiven

04 New Fragility

05 Innocent Weight

06 Mirror Song

07 CYHSY, 2005

08 Where They Perform Miracles

09 Went Looking for Trouble

10 If I Were More Like Jesus

bonus tracks:

11. Where They Perform Miracles (acoustic version)

12. If I Were More Like Jesus (acoustic version)

13. Mirror Song (acoustic version)

14. Thousand Oaks (acoustic version)

15. Hesitating Nation (acoustic version)