Swans, ascolta il nuovo brano estratto dal prossimo album. Live a Bologna.

Gli Swans hanno annunciato il loro nuovo album in studio dal titolo The Beggar. Il sedicesimo lavoro di Michael Gira e soci verrà pubblicato dalle label Mute/Young God Records (N America) il 23 giugno 2023 in formato doppio vinile in una custodia in truciolato marrone con una download card per accedere a ulteriori 44 minuti di musica (inclusi anche nella versione CD dell’album), come doppio CD in un digi-pack in truciolato marrone, così come digitalmente.

La band Inoltre ha annunciato un tour in Nord America in Europa e faranno tappa anche in Italia al Teatro Duse di Bologna il prossimo 29 maggio.

https://www.facebook.com/SwansOfficial

https://younggodrecords.com/pages/swans