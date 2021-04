Loscil – sul finire di maggio il nuovo album su Kranky Records

Il compositore originario di Vancouver Scott Morgan si conferma costante nelle sue produzioni e infatti in questi giorni è stato annunciato il rilascio di un nuovo lavoro a nome Loscil, dopo le recenti pubblicazioni “Equivalents” , la soundtrack per il gioco della Kunabi Brother “Lifelike” e la raccolta di quattro brani di infinita ambient music denominata “Adrift” e presentata come applicazione per telefonini.

Il prossimo disco in via di lancio s’intitolerà “Clara”. La scelta di un termine in latino è venuta seguendo una meditazione dell’autore canadese a proposito di luce, ombra e decadimento che in definitiva ne contrassegnano le dieci esecuzioni derivanti da una singola composizione di tre minuti eseguita da un’orchestra d’archi di 22 elementi a Budapest. La registrazione successiva è stata tagliata al tornio su un vinile 7”, dal quale l’intero full-lenght è poi stato campionato e strutturato.

Nonostante quello che può apparire un limite compositivo l’estro e l’esperienza del compositore affiorano in correnti elettriche celesti e paradossalmente in spazi infiniti, dove “le ombre sono amplificate e i punti luminosi attenuati”.

Naturalmente questa nuova produzione sarà edita dalla label di Chicago Kranky Records, così come ormai dal 2001 dai tempi dell’album “Triple Point”, la release date è stata programmata per il prossimo 28 maggio mentre in rete già circola il primo brano in anteprima chiamato ‘Vespera’.

www.kranky.net

Autore: Luigi Ferrara

Loscil – “Clara” – Tracklist

1. Lux

2. Lumina

3. Lucida

4. Stella

5. Vespera

6. Sol

7. Aura

8. Flamma

9. Orta

10. Clara

Vespera from loscil on Vimeo.