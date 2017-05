Manca davvero poco all’inizio della rassegna capitolina, al solito dedicata alle novità in ambito elettronico e della sperimentazione digitale.

Il Spring Attitude Festival 2017 si svolgerà dal 25 al 27 Maggio in quel di Roma, esattamente, al MAXXI (Museo nazionale dell Arti del XXI secolo) e al Guido Reni District. Tra gli artisti coinvolti, ci saranno sia ospiti stranieri come Nathan Fake, Jon Hopkins, Powell e SUUNS, che nostrani, tipo Mutech, Drink To Me, Weongonyou e YOMBE.

Per maggiori informazioni, potete dare un’occhiata al sito ufficiale della manifestazione che trovate più in basso.

www.springattitude.it

www.facebook.com/Springattitude/