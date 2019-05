Il nuovo album della Fire! Orchestra si chiama ‘Arrival’ e viene pubblicato domani per la per Rune Grammofon.

L’album del celebre ensemble jazz scandinavo è stato anticipato da un personalissimo tributo dell’orchestra al brano ‘At Last I Am Free’ degli Chic che potete ascoltare in streaming qui sotto.

I primi due album della Fire! Orchestra, ’Exit (2013)’ ed ’Enter (2014)’, sono stati registrati con un ensemble di 28 elementi, ’Ritual’ (2016) invece ha visto l’orchestra ridursi a ”soli” 21 musicisti e il nuovo ’Arrival’ ad una più ”snella” formazione a 14, con il trio guida sempre composto da Mats Gustafsson, Johan Berthling e Andreas Werliin, oltre alle due cantanti Mariam Wallentin e Sofia Jernberg, come uniche costanti presenti sin dal primo disco.

Oltre ad una orchestra ridotta rispetto al passato l’unica differenza con i precedenti lavori a firma Fire! Orchestra è l’introduzione di un quartetto d’archi.

Il nuovo album è stato prodotto dal batterista Andreas Werliin e il lavoro di produzione risulta dettagliato, caldo e dinamico.

In ‘Arrival’ si trovano anche due cover: ’Blue Crystal Fire’ del celebre Robbie Bash e ’At Last I Am Free’, nota per la sua versione di Robert Wyatt, ma scritta da Bernard Edwards e Nile Rogers degli Chic.

Il resto delle composizioni sono accreditate a Berthling, Gustafsson, Werliin e Wallentin, ed è importante ricordare che i membri dell’orchestra stavolta hanno contribuito al processo di stesura e scrittura della musica dell’intero album.

http://www.runegrammofon.com/artists/fire_/rcd2205-fire-orchestra-arrival-cd-2lp/

http://earthwindand.com/wp/fire-orchestra/