Danger Mouse e Black Thought insieme per un album in uscita ad agosto. Ascolta.

Danger Mouse e Black Thought hanno annunciato la collaborazione per un nuovo album intitolato Cheat Codes che verrà pubblicato il 12 agosto tramite BMG. Ad anticipare il lavoro c’è il primo singolo “No Gold Teeth” con tanto di video diretto da Uncanny (alias il duo creativo con sede nel Regno Unito formato da George Muncey ed Elliot Elder).

Nell’album troverete anche Doom, oltre a A$AP Rocky, Run The Jewels, Michael Kiwanuka, Joey Bada$$, Russ, Raekwon, Conway the Machine e altri.

Cheat Codes segue la recente trilogia solista di Black Thought, Streams of Thought. È il primo album hip-hop di Danger Mouse dalla collaborazione di Danger Doom del 2005 con MF Doom.

https://www.instagram.com/dangermouseblackthought

https://linktr.ee/dmxbt

Cheat Codes tracklist:

01 Sometimes

02 Cheat Codes

03 The Darkest Part [ft. Raekwon and Kid Sister]

04 No Gold Teeth

05 Because [ft. Joey Bada$$, Russ and Dylan Cartlidge]

06 Belize [ft. MF Doom]

07 Aquamarine [t. Michael Kiwanuka]

08 Identical Deaths

09 Strangers [ft. A$AP Rocky and Run the Jewels]

10 Close to Famous

11 Saltwater [ft. Conway the Machine]

12 Voilas & Lupitas