Dalle sperimentazioni elettroniche alle ritmiche cumbia, dalle suggestioni cold wave alle pirotecniche esplosioni kuduro, dalla psichedelia pop statunitense al noise d’oltremanica: 22 progetti provenienti da quattro continenti per rappresentare le sonorità del mondo, rilette in chiave contemporanea. Oltre 20 ore di musica dal vivo, performance artistiche e workshop su due palchi in un’area green nel centro di Pescara.



Con una forte identità legata alle realtà underground e indipendenti internazionali, IndieRocket Festival conferma anche per quest’anno una proposta culturale articolata e contemporanea, mantenendo coerenza artistica, attitudine alla socialità e alla condivisione di esperienze e spazi. Molte le attività collaterali come street sport, visual, arte di strada, fotografia, reading e le installazioni site specific di #IRFLOVESART, sono innumerevoli le iniziative previste per la tre giorni pescarese.



Club Sharing è mobility partner dell’ IndieRocket Festival 2017

LINE UP IRF2017

• Fujiya & Miyagi

Impossible Objects of Desire

Brighton, Gran Bretagna

• Clinic

Domino

Liverpool, Gran Bretagna

esclusiva italiana

• Dengue Dengue Dengue

Enchufada

Lima, Perù

esclusiva italiana

• Vox Low

Astro Lab Recordings / Correspondant / Evrlst.inc / Hoga Nord

Paris, Francia

esclusiva italiana

• Peaking Lights

Two Flowers Records / Weird World / Domino / Mexican Summer

Los Angeles CA, Stati Uniti

esclusiva italiana

• Kiki Hitomi

of Kikg Midas Sound & WaqWaq Kingdom

Ninja Tune / Jahtari

Giappone / Germania

• Arbouretum

Thrill Jokey

Baltimore MD, Stati Uniti

• Fine Before You Came

La Tempesta / Legno

Milano, Italia

• El Búho

Antartek Records / Meles Meles / Rhythm & Roots / ZZK Records

Gran Bretagna via Mexico City, Messico

esclusiva italiana

• Umoja

Umoja Records

Amsterdam, Olanda

esclusiva italiana

• Jhon Montoya

White Forest Records

Bogotà, Colombia via Treviso

curatore domenica 25 italiana

• Go Dugong

42 Records / Fresh Yo!

Milano, Italia

• Sequoyah Tiger

Morr Music

Verona, Italia

• Ezza

Agadez, Niger via Toulose, Francia

• Stèv

Variables

Ancona, Italia

• Leslie

Pescara, Italia

• Fricat of Apes on Tapes

Sostanze Records / Avantguardia / Fresh Yo! / Voodoo Rebel

Firenze, Italia

• Cosmic Neman of Zombie Zombie

Versatile

Parigi, Francia

esclusiva italiana

• JJ Pallis & Miss Linewood

Atene, Grecia

esclusiva italiana

• Balera Favela Sound System

Milano, Italia

• Chris Colombio & the Medicine Girls

Cile