Nel dicembre 2018 i Manic Street Preachers, la leggendaria band gallese capitanata da James Dean Bradfield, avevano ripubblicato This is My Truth tell me Yours per festeggiare il ventennale del loro forse più famoso disco. Dopo un anno e mezzo prosegue l’operazione di ripubblicazione in versione deluxe dei loro capolavori, ed è la volta di Gold Against the Soul, il loro secondo disco del 1993. Come in tutte le occasioni del genere (che ormai fra le grandi band abbondano), la re-issue del disco è accompagnata da un book di 120 pagine con immagini dell’epoca scattate da Mithc Ikeda, e note personali di Nicky Wire ma anche lyrics recuperate dagli originali scritti a mano. Ma soprattutto, ci sono due CD con l’album rimasterizzato e demo inediti, b-side dell’epoca oltre a remix e a una cover live di What’s My Name dei Clash. Una collezione imperdibile per i fan, tanto più che i Manics non sono soliti abbondare in divulgazione di inediti e b-sides.

L’album, disponibile anche in vinile, non è fra quelli che consacrò la band al successo (che sarebbe arrivato più tardi con Everything Must Go e la sua hit A Design for Life), ma insieme col primo, Generation Terrorists, contiene canzoni leggendarie come La Tristesse Durera (ispirata a Van Gogh), e From Despair to Where.

Soprattutto, con questa rimasterizzazione i fan non della prima ora potranno ascoltare melodie e sfumature della prima epoca Manics, quella in cui era membro del gruppo Richey James Edwards, che poi sparì misteriosamente (auto abbandonata, nessuna traccia di lui) nel 1995, lo stesso Edwards che durante un’intervista si tatuò a caldo con un temperino sul braccio la scritta 4 Real, per finire così in ospedale con 17 punti di sutura.

Una fase insomma, acerba e piuttosto punk della band, che certamente non si coglie ascoltando i capolavori che l’hanno resa celebre, come Autumn Song o Your Love Alone o If You Tolerate This, e che ora abbiamo l’occasione di ascoltare appieno attraverso la rimasterizzazione di questo disco. E c’è da scommettere che non sarà l’ultimo. Per fortuna.



https://www.manicstreetpreachers.com

autore: Francesco Postiglione