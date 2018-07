Non crediamo che in molti avrebbero scommesso, ben trenta anni dopo, di ritrovarsi la band americana viva e vegeta. Una importante ricorrenza alla quale i Mudhoney intendono rendere merito, pubblicando il loro decimo album in carriera, Digital Garbage, atteso nelle rivendite a partire dal prossimo 28 Settembre via Sub Pop.

Inciso a Seattle con l’ausilio del produttore e collaboratore di lungo corso Johnny Sangster (Mark Lanegan,The Supersuckers), il disco sarà infarcito di undici canzoni, perlopiù dedicate allo stato attuale dell’America, fra cui Paranoid Core che potete ascoltare in basso.

Solo a Novembre Mark Arm e soci saranno dal vivo in Italia per promuoverlo. Queste le date:

21/11 Locomotiv Club, Bologna

22/11 Largo, Roma

23/11 Santeria Social Club, Milano

La tracklist:

1 Nerve Attack

2 Paranoid Core

3 Please Mr. Gunman

4 Kill Yourself Live

5 Night and Fog

6 21st Century Pharisees

7 Hey Neanderfuck

8 Prosperity Gospel

9 Messiah’s Lament

10 Next Mass Extinction

11 Oh Yeah

https://www.mudhoney.org

https://www.facebook.com/Mudhoney-120610017957082/