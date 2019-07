M83, a settembre il nuovo album. Ascolta il primo singolo.

A 3 anni da Junk tornano Anthony Gonzalez aka M83 dopo tre anni dall’ultimo album torna con “DSVII“. Il sequel di Digital Shades Vol. 1 del 2007 uscirà per Mute records il 20 settembre prossimo. “Ho passato cinque mesi a Cap d’Antibes, in Francia principalmente a nuotare nel mediterraneo, leggere, guardare film e giocare a videogiochi anni 80. I lavoro è ispirato dalla musica per videogame, semplici e imperfetti ed è così che volevo suonare” – dichiara Gonzalez – “Inoltre il suono e ispirato anche dai film fantasy e sci/fi degli anni 80 e dai grandi sperimentatori del suono synth come Suzanne Ciani, Mort Garson, Brian Eno e John Carpenter.“

Questa la tracklist del disco:

1 Hell Riders

02 A Bit of Sweetness

03 Goodbye Captain Lee

04 Colonies

05 Meet the Friends

06 Feelings

07 A Word of Wisdom

08 Lune De Fiel

09 Jeux D’Enfants

10 A Taste of the Dusk

11 Lunar Son

12 Oh Yes You’re There, Everyday

13 Mirage

14 Taifun Glory

15 Temple of Sorrow

