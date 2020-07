Ascolta i singoli che anticipano il debutto da solista di Matt Berninger (The National).

Secondo singolo da Serpentine Prison per Matt Berninger. Distant Axis, questo il titolo del nuovo brano, farà parte del primo album solista del cantante dei The National e verrà pubblicato il 2 ottobre ma non si consce ancora per quale etichetta discografica. Particolarità di Distant Axisd è che stata scritta con Walter Martin del gruppo Walkmen. “Walter Martin – racconta Matt – lo conosco da quando andavamo in giro con le nostre band per locali di merda del sud est degli USA. Grazie a quei tour ho imparato moltissimo e con lui siamo diventati buoni amici, così alcuni anni fa abbiamo incominciato a scambiarci idee ed è nata la questa canzone che parla di amicizie che durano per sempre”.

Serpentine Prison è prodotto da Booker T. Jones, frontman dei Booker T & the M.G.’s, con la collaborazione di Sean O’Brien ed è stato realizzato con il contributo di diversi artisti come Matt Barrick, Andrew Bird, Mike Brewer, Scott Devendorf, Gail Ann Dorsey e Hayden Desser.

