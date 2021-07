Beverly Glenn-Copeland dopo 35 anni ristampa il capolavoro “Keyboard Fantasies”.

In occasione del 35esimo anniversario della sua uscita originale viene ristampato da Transgressive records il capolavoro della compositrice e attivista americano-canadese Beverly Glenn-Copeland che annuncia l’uscita di Keyboard Fantasies Reimagined, una raccolta di canzoni dall’album ormai leggendario, rielaborate e re-immaginate da una raccolta di spiriti affini creativi. La ristampa segue l’uscita dell’album di Glenn, Transmissions: The Music of Beverly Glenn-Copeland, un album che abbraccia la sua carriera che include composizioni dei suoi primi lavori, con una selezione anche da Keyboard Fantasies. Il precedente lavoro includeva anche tracce inedite e versioni live sia nuove che d’archivio. Invece l’attuale raccolta segna la prima nuova uscita di Glenn-Copeland dal 2004. Dentro ci troverete balli e nenie funebri, standard gospel reinventati e radiose marmellate d’organo. Ma soprattutto, ci sono canzoni per andare avanti, inni per mantenere la fiducia in se stessi.

https://beverlyglenncopeland.com/

https://www.facebook.com/beverlyglenncopelandofficial/