Questi i dettagli delle proiezioni degli 84 videoclip selezionati dalla nostra redazione coordinata da Giulio Di Donna inoccasione delle Videoclip Sessions presso XX edizione del Napoli Film Festival. Le proiezioni e gli incontri “informali” con i registi si hanno presso il Cine Teatro Delle Palme, Napoli via Via Vetriera, 12. INGRESSO LIBERO.

Lunedì 24 h 21:00 Sezione 1 (In ordine di proiezione)

26 [Id.] di Duilio Meucci (Ita, 2018, 5′) – Musica Drakmah

Anna Belle [Id.] di Stephanie McQuade (Usa, 2018, 4′) – Musica Anna Belle

Be my Rebel [Id.] di Virgil Widrich (Deu, 2018, 4′) – Musica Nena & Dave Stewart (Eurythmics)

Devo dirty di Luca [Id.] di Alberto Viavattene (Ita, 2018, 3′) - Musica Lapingra

Falling Upwards [Id.] di Giacomo Della Rocca (Ita, 2018, 5′) – Musica Snow In Damascus

Flow my Tears [Id.] di Elena de Candia (Ita, 2018, 4′) – Musica Nino Bruno e le 8 Tracce

Lekko [Id.] di Martin Rath (Pol, 2017, 3′) – Musica Novika

Maladie [Id.] di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis (Ita, 2017, 4′) – Musica Isolati Fenomeni

Palomma ‘e mare [Id.] di Tato Strino e Yulan Morra (Ita, 2017, 4′) – Musica La Maschera

Puortame cu Te [Id.] di Luca Delgado (Ita, 2018, 4′) – Musica Jovine

Rapin* [Id.] di Gustaf Holtenäs (Swe, 2017, 4′) – Musica Jenny Wilson

Sayonara [Id.] di Giulio Caputo (Ita, 2018, 4′) – Musica Fabrica

Silver or Lead [Plata o Plomo] di Ignacio Román (Chl, 2018, 5′) – Musica Colayuta

Skin [Id.] di Luigi Marmo (Ita, 2018, 4′) – Musica Alberto Styloo

Solicitous [TROSKLIWY] di Zuzanna Plisz (Pol, 2017, 5′) – Musica Drekoty

Time Compression [Id.] di Luciano Popadiuk e Klaus Koti (Bra, 2018, 4′) – Musica Wi Fi Kills

Until The Sun Rises [Hasta Que Salga El Sol] di Fernando Guisa (Mex, 2018, 4′) – Musica Soy Emilia

Martedì 25 h 21:00 Sezione 2 (In ordine di proiezione)

A’ Livella [Id.] di Giuanluigi Sorrentino (Ita, 2017, 4′) – Musica O Zulù

A quarant’anni [Id.] di Giovanni D’Errico (Ita, 2018, 3′) – Musica Lello Tramma

Annaffio le mie piante [Id.] di Fabrizio Acampora (Ita, 2018, 4′) – Musica Simone Spirito

Apolcalypse Queen [Id.] di Roberto Amato (Ita, 2017, 5′) – Musica Geometric Vision

Back To Nature [Id.] di João Pombeiro (Prt, 2017, 8′) – Musica Nightmares On Wax

Flow [Fluxua] di Oier Arregi (Esp, 2018, 4′) – Musica Rodeo

Flush it out [Id.] di Marián Vredík e Jana Hirnerová (Svk, 2018, 4′) – Musica Likvid & Dan Riley

Hate? [Id.] di Adam Porębowicz (Pol, 2017, 5′) – Musica Koios

John Dillinger [Id.] di Giuseppe Iacono (Ita, 2018, 6′) – Musica Blue Stuff

MAD THING [Id.] di Ryutin Nikita (Rus, 2018, 3′)

Noi non siamo [Id.] di Silvano Richini (Ita, 2017, 3′) – Musica Dunk

Odio l’estate [Id.] di Gennaro Silvati (Ita, 2018, 3′) – Musica Lello Tramma

One World [Id.] di Indigenous Robot (Usa, 2017, 5′) – Musica Indigenous Robot

Per sempre e ancora [Id.] di Tato Strino (Ita, 2018, 4′) – Musica Mujeres Creando

Tears of fire [Id.] di Filippo Morini (Ita, 2017, 3′) – Musica Family Business

Venezuela [Id.] di Gianluigi sorrentino (Ita, 2017, 3′) – Musica Moderup

What Man Creates [Id.] di Kamil Wójcik (Pol, 2018, 3′) – Musica Iperyt

Mercoledì 26 h 21:00 Sezione 3 (In ordine di proiezione)

Bobo [Id.] di Pacco Ortiz Casillas (Mex, 2018, 3′) – Musica Izzy True

Clara Imposible [Id.] di Pablo Romero de Armas (Esp, 2018, 4′) – Musica Bluestain

Fluoxetine [Id.] di Paweł Czarnecki (Pol, 2017, 4′) – Musica Fluoksetyna

Higher [Id.] di Peter Timofeyev (Rus, 2018, 5′) – Musica Antoha MC

Like People [Id.] di Guss Mallmann (Aus, 2018, 4′) – Musica DZ Deathrays

My Darlin’ [Id.] di Edy Szewy (Gbr, 2018, 4′) – Musica Ysness

Nem só das cinzas se renasce [Id.] di Pedro Caldeira e Paulo Graça (Prt, 2018, 4′) – Musica Indignu

Panic! [Id.] di kris verdonck (Bel, 2018, 7′) – Musica Diane Grace

Plastic Hands [Id.] di CJ Baker (Usa, 2018, 4′) – Musica LAE

Prisioneiro do Futuro [Encruzilhada] di Iuri Nogueira (Bra, 2017 6′) – Musica Vivendo do Ócio

Tama [Id.] di kamil wójcik (Pol, 2018, 2′) – Musica Sobotni Rosół

The Arrow of Our Youth [Id.] di Eric Boadella (Usa, 2018, 4′) – Musica The Zephyr Bones

The Dancer [Id.] di Anaïs Desmond (Fra, 2018, 3′) – Musica Ut Barley Sugar

The Quiet Island [Id.] di Basile Vuillemin (Che, 2018, 4′) – Musica Drunk

Turn Around [Id.] di Aramayis Hayrapetyan (Arm, 2018, 3′) – Musica Lucy

Wild [Id.] di Filip Zaluska (Fra, 2018, 4′) – Musica Tiwayo

Yadesh Bekheir [Id.] di Pouria Heidary Oureh (Deu, 2018, 5′) – Musica Sogand

Giovedì 27 h 21:00 Sezione 4 (In ordine di proiezione)

Ain’t Over [Id.] di Kelsey Boncato (Usa, 2017, 3′) – Musica Idesia

Am I Beautiful [Id.] di Shirin Tinati (Usa, 2018, 4′) – Musica Shira

Baby love [Id.] di Carlos Ruano & Borja Muñoz (Ita, 2018, 6′) – Musica Fitness Forever

Beach Pope [Id.] di Carlos Lesmes (Est, 2018, 4′) – Musica Kid & the Trashcans

Dance boys [Id.] di Daniel Cuenca (Ita, 2017, 4′) – Musica Fitness Forever

Deficienze [Id.] di Stefano Romano (Ita, 2018, 3′) – Musica Lamarck

Estranei [Id.] di Mara Masarotti e Matteo Dainese (Ita, 2018, 5′) – Musica Artura

Far is Here [Id.] di Antonio Zannone (Ita, 2018, 4′) – Musica This is not a Brothel

Praying|Je Prie [Id.] di Laith Al-Ramahi (Are, 2018, 3′) – Musica Ghaliaa

Keep my baby dancing [Id.] di Valere Amirault (Fra, 2018, 3′) – Musica Electro Deluxe

Maledette Rockstar [Id.] di Vincenzo Campisi e Antonio Vezzari (Ita, 2018, 4′) – Musica Maisie

Negaram [Id.] di Shadab Shayegan e Farhad Bazyan (Aut, 2018, 5′) – Musica Golnar & Mahan

Nun veco l’ora [Id.] di Luciano Filangieri (Ita, 2018, 6′) – Musica Ivan Granatino

Nunn’è cosa [Id.] di Stefano Incerti (Ita, 2017, 5′) – Musica Foja

Our Garden [Id.] di Pasquale Dipino (Ita, 2018, 3′) – Musica Enjoy the Void

Shukar Drom [Id.] di Luciano Filangieri (Ita, 2018, 4′) – Musica o Rom

Two Intentions [Id.] di Lucas Campos e Mariana Machado (Bra, 2017, 4′) – Musica Izabel Sabino

Venerdì 28 h 21:00 Sezione 5 (In ordine di proiezione)

About Links (feat. Grigio’) [Id.] di Duccio Parisini (Ita, 2018, 5′) – Musica Be a Bear

Ciro [Id.] di Johnny Dama (Ita, 2018, 4′) – Musica Enzo Dong

Gente do Sud [Id.] di Luciano Filangieri (Ita, 2017, 8′) – Musica Terroni Uniti

Have you again [Id.] di Ugo Di Fenza (Ita, 2018, 4′) – Musica La Terza Classe

I Got over [Id.] di Aleksander Krzystyniak e Przemysław Jurkiewicz (Pol, 2018, 3′) – Musica Smth on point

Joker [Id.] di Vincenzo Toscano, Mario Stilla e Riccardo Carusi (Ita, 2018, 6′) – Musica Mexico86

Kite [Id.] di João Pombeiro (Prt, 2017, 5′) – Musica Nadia Schilling

La leggenda del Superman napoletano [Id.] di Tato Strino, Yulan Morra (Ita, 2018, 4′) – Musica Tommaso Primo

Magnolia [Id.] di Daniel Moreno (Esp, 2017, 6′) – Musica Rufus T. Firefly

Nicola [Id.] di Bruno Nappi (Ita, 2016, 5′) – Musica Andrea Sannino

No Going Back [Id.] di Matias Vellutini (Bra, 2018, 2′) – Musica The Yawpers

Raketenstart [Id.] di Kirill Abdrakhmanov e Ute Kneisel (Deu, 2018, 4′) – Musica Dota

Ricordo [Id.] di Johnny Dama (Ita, 2018, 2′) – Musica Da Blonde

Sepárame [Id.] di Ane Rodríguez e Lore Monteiro (Mex, 2018, 4′) – Musica Roboto

Strana La Vita [Id.] di Simone Braca (Ita, 2018, 4′) – Musica Fruit Joy Big Band

This Love [Id.] di Sefárdico (Usa, 2018, 3′) – Musica Toma

http://www.napolifilmfestival.com/