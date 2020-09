Fleet Foxes, improvvisamente pubblicano il nuovo album. Ascolta tre brani.

E’ improvvisamente uscito il nuovo album dei Fleet Foxes. E’ la ANTI- records a pubblicare “Shore” il quarto album del gruppo americano capeggiato da Robin Pecknold (nella foto). L’ultimo lavoro risale al 2017 con “Crack-Up” e così dopo alcuni anni chiuso in se stesso, eroso da pensieri non sempre positivi e e quasi sempre incerti, Pecknold ha trovato il tempo e i modi giusti per registrare nuovi brani. Si è chiuso in studio prima, e durante, la quarantena in quel di Hudson (NY) poi Parigi, Los Angeles, Long Island City e New York City con l’ingegnere del suono e di produzione Beatriz Artola appoggiandosi anche presso lo studio newyorkese di Aaron Dessner (The National).

Quindici brani per cinquantacinque minuti di musica con i contributi di Uwade Akhere , con i batteristi Chris Bear e Homer Steinweiss,il compositore Meara O’Reilly, il brasiliano Tim Bernardes, Hamilton Leithauser e la sua family, Daniel Rossen, Kevin Morby, la violinista Marta Sofia Honer, il chitarrista.

Di seguito potete ascoltare tre brani estratti: la title-track “Shore”, “Featherweight” e “Sunblind“.

https://www.facebook.com/FeetFoxes

https://www.fleetfoxes.co/

Questa la tracklist:

01 Wading in Waist-High Water

02 Sunblind

03 Can I Believe You

04 Jara

05 Featherweight

06 A Long Way Past the Past

07 For a Week or Two

08 Maestranza

09 Young Man’s Game

10 I’m Not My Season

11 Quiet Air / Gioia

12 Going-to-the-Sun Road

13 Thymia

14 Cradling Mother, Cradling Woman

15 Shore