Punk prima dei punk, indipendenti prima dell’esplosione del do it yourself e delle indie-label, i Radio Birdman hanno incarnato uno spirito ribelle e portato il rock’n’roll a un livello di energia e intensità raramente sperimentato in precedenza. Con il loro esempio hanno gettato i semi di quella che sarebbe diventata la rigogliosa scena australiana degli anni Ottanta, amata e seguita a livello internazionale.

Roberto Calabrò, tra i massimi esperti italiani di rock australiano, pubblica ora “Radio Birdman. Il rito del suono selvaggio” (Tuttle Edizioni), in edicola con il mensile Blow Up. Si tratta della prima biografia dei Radio Birdman pubblicata in Europa e la seconda al mondo dopo il classico “Radio Birdman” di Vivien Johnson uscito in Australia nell’ormai lontano 1992. venerdì 26 a Bologna (Lokomotiv), sabato 27 a Bergamo (Druso), sabato 28 a Torino (Spazio 211). http://www.descentintothemaelstrom.com.au

