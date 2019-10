Swans, con Norman Westberg, in data unica a Milano.

Gli Swans arrivano in Santeria Toscana per un’unica data italiana dove porteranno insieme allo special guest, ed ex membro della band Norman Westberg, le loro immagini sonore rarefatte e apocalittiche presentando l’album Leaving Meaning che esce dopodomani per Mute records/Young gods.

Estremi, violenti, inquietanti, gli Swans sono una delle leggende dell’alternative rock. Negli anni hanno saputo costruirsi attorno un immaginario gotico e spettrale, fondato su esplosioni di chitarre e melodie ammalianti, percussioni “industriali” e atmosfere rarefatte, oltre che sul contrasto tra la voce da zombie del chitarrista Michael Gira e quella da sirena della cantante Jane Jarboe.

La loro musica si è evoluta nel corso degli anni, lasciando solchi profondi su una moltitudine di generi: dalle origini dell’industrial, passando dal folk fino al post rock, le loro opere sono sempre state un amalgama unico e coerente di generi, diventate con gli anni un’ispirazione per migliaia di artisti. Le loro storie sono ritratti crudi e desolati, manifesti musicali sulla violenza metropolitana delle grandi città statunitensi, sul degrado, sull’alienazione. Visioni allucinanti di una vita vissuta all’estremo, posta di fronte al peso di scelte-non-scelte in cui ogni individuo contemporaneo può rispecchiarsi: è anche questo, cioè il senso di universalità delle opere degli Swans, ad averli relegati a vera e propria band di culto.

Special guest della serata sarà Norman Westberg, chitarrista di Detroit e storico membro della band, che eseguirà un set con chitarra ed effetti, per un viaggio nelle sterminate lande sonore da dove le stesse canzoni degli Swans prendono vita.

Maggiori info sulla serata:

Swans + Norman Westberg | Giovedì 14 Maggio 2020 | Santeria Toscana 31 – Milano

Ingresso € 27,00 + ddp.

https://www.facebook.com/SwansOfficial/

https://younggodrecords.com