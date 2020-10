Clap Your Hands Say Yeah: in arrivo il sesto album e due live in Italia.

I Clap Your Hands Say Yeah tornano con il nuovo album dal titolo ‘New Fragility’. Il sesto album uscirà il 29 gennaio per la CYHSY Records.

I Clap Your Hands Say Yeah, sono la creatura indie-rock creata e guidata dal talentuoso Alec Ounsworth, ai tempi del loro omonimo esordio del 2005 hanno rappresentato lo standard da seguire in termini di sound, etica DIY e lavoro per centinaia di band indipendenti. Il loro primo album fu un caso discografico autoprodotto che fece innamorare di un nuovo sound centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo.

A 15 anni di distanza dal loro esordio Alec e i CYHSY tornano con un nuovo album ispirato dalla lettura del racconto ‘Per sempre lassù’ di David Foster Wallace (parte dell’antologia ‘Brevi interviste con uomini schifosi’) ed è stato prodotto da Alec stesso con l’aiuto di Will Johnson (noto per i suoi lavori con Jason Molina e Conor Oberst dei Bright Eyes) e Britton Beisenherz a Austin, Texas.

“Queste canzoni sono politicamente motivate, che non è insolito per me. In passato avevo scritto ‘Upon This Tidal Wave of Young Blood’ a proposito del fallimento della democrazia americana. Il nuovo brano ‘Hesitating Nation’ trasmette il mio disappunto con la mentalità di andare sempre avanti a tutti i costi, senza pensare a chi rimane indietro. Invece ‘Thousand Oaks’ parla della sparatoria di Thousand Oaks, California, del 2018, in cui morirono 13 persone, e dell’impotenza del governo americano di fronte a certe tragedie”.

I CYHSY saranno dal vivo in Italia, attesi a ottobre 2021 per due imperdibili date:

06 ottobre 2021 – Milano, Biko

07 ottobre 2021 – Bologna, Covo Club

https://cyhsy.com/

https://www.facebook.com/clapyourhandssayyeah

https://www.instagram.com/clapyourhandssayyeah/

Clap Your Hands And Say Yeah – ‘New Fragility’

tracklist:

01 Hesitating Nation

02 Thousand Oaks

03 Dee, Forgiven

04 New Fragility

05 Innocent Weight

06 Mirror Song

07 CYHSY, 2005

08 Where They Perform Miracles

09 Went Looking for Trouble

10 If I Were More Like Jesus

fonte: com. stampa