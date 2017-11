Fra meno di ventiquattro ore il trio friulano darà il via alla tournèe nostrana di supporto al recente album Polverone (in basso potete guardare il video dell’ultimo singolo Gatti di Polvere), uscito lo scorso 20 Ottobre e che ha segnato la partnership con l’etichetta capitolina Bomba Dischi.

Il nuovo lavoro in studio degli Amari vede il gruppo virare il proprio sound ulteriormente verso l’elettronica. Una scelta stilistica che, probabilmente, troverà spazio anche dal vivo.

Queste, ad ora, le date del loro tour:

24/11 Circolo Magnolia, Milano

25/11 Tender, Firenze

7/12 sPAZIO211, Torino

8/12 Cas’Aupa@Padiglione 9 Fiera di Udine, Udine

16/12 Officine Cantelmo/La Poesia Nei Juke Box, Lecce

5/1 Monk, Roma

6/1 Hart/Neo, Napoli

12/1 Astro Club, Pordenone

19/1 Latteria Molloy, Brescia

20/1 Mu Parma, Parma

2/2 Locomotiv Club, Bologna (+Ninos Du Brasil)

3/2 Bradipop, Rimini

9/2 Dejavu, Sant’Egidio alla Vibrata (TE)

www.farraginoso.com

www.facebook.com/amarimusic/