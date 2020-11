Gennaro Ferraro – It’s right (autop.)

Dal 1 ottobre è online “It’s right”, il primo disco da solista Gennaro Ferraro, trombettista jazz originario di Pompei ma ormai salernitano d’adozione. Il suo primo album ha forti influenze e contaminazioni blues, swing e bossanova. Un sound fresco ma al tempo stesso con radici ben salde nelle produzioni senza tempo di mostri sacri del jazz come Chet Baker e Miles Davis. E proprio la storia del jazz internazionale fa parte del primo album da solista di Ferraro. Reinterpretazioni originali, senza mai oltraggiare gli autori e soprattutto il sound evergreen di capolavori conosciutissimi dagli amanti del jazz e non solo. In “It’ Right” ci sono gli omaggi ad artisti come Freddie Hubbard, Miles Davis, Benny Golson, Nash&Weill e due composizioni inedite frutto della passione di Gennaro Ferraro. La sua tromba conduce l’ascoltatore in un viaggio nelle fantastiche note del jazz, passando dai classici alle composizioni moderne di cui lo stesso trombettista è autore.

autore: GianDino Daino