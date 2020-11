Eddie Vedder e la beneficenza. Ascolta due brani inediti.

Eddie Vedder torna a pubblicare nuovo materiale. Il frontman dei Pearl Jam ha reso disponibile in streaming due nuovi brani: “Matter of Time“, accompagnato da un video animato, e “Say Hi” un live unplugged dedicato Eli Meyer, un bambino con una rara malattia denominata ‘epidermolisi bollosa giunzionale’, che il cantante e la moglie hanno voluto portare alla ribalta per contribuire alle sue cure supportando la ricerca per trovare una cura alla sua malattia.

I due singoli, oltre alla distribuzione digitale, verranno stampati anche in edizione limitata 7 pollici ed è possibile prenotarli a questo link.

I brani erano stati già presentati durante il livestream benefit dal titolo Venture Into Cures [potete vederlo qui sotto] che i coniugi Vedder avevano organizzato a sostegno della EB Research Partnership [maggiori info https://www.ebresearch.org/]

