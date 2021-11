La giovanissima Nell pubblica un album di cover di Nick Cave con i Flaming Lips

Nell & The Flaming Lips annunciano l’album Where the Viaduct Looms che uscirà in digitale il 26 novembre su etichetta discografica Bella Union [PIAS]. Questa storia stimolante e commovente inizia quando Smith, originaria di Leeds (Regno Unito), si trasferì in Canada e incontrò per la prima volta Wayne Coyne all’età di 12 anni allo spettacolo principale dei The Flaming Lips allo Sled Island Festival, a Calgary, nel 2018 con la sua famiglia. Nell aveva già partecipato a diversi spettacoli dei Lips ed era un habitué della parte anteriore del palco, vestito con un costume da pappagallo e urlando le canzoni della band. Coyne ha presto iniziato a notare il bambino vestito da pappagallo e ha cantato una cover di David Bowie direttamente per lei allo spettacolo a Calgary, con Nell che le cantava ogni parola. Masterizzato da Dave Fridmann presso i Tarbox Road Studios, l’album contiene nove cover di Nick Cave cantate e arrangiate dalla 14enne Nell Smith con la produzione e strumentazione dei Flaming Lips. Per l’occasione Nell e i Lips condividono il video dell’ammaliante versione di “The Ship Song”.

https://www.flaminglips.com/

https://linktr.ee/nellsmithmusic

Where the Viaduct Looms tracklist:

1. Girl In Amber

2. Weeping Song

3. Into My Arms

4. O Children

5. The Kindness Of Strangers

6. No More Shall We Part

7. Red Right Hand

8. The Ship Song

9. We Know Who You Are

