Gli ex Smiths Johnny Marr e Andy Rourke di nuovo insieme per un brano inedito.

Tutti gli appassionati di musica, e in particolare gli smithsiani, sanno della rottura insanabile che ci fu nel gruppo di Manchester, con Morrissey contro tutti i compagni di band. Nella furiosa diatriba legale che n’è conseguita, in particolare tra Moz e il bassista Andy Rourke e il batterista Mike Joyce per via del riconoscimento dei diritti d’autore; il chitarrista Johnny Marr non ha fatto una piega ed è rimasto in buoni rapporti con i musicisti che erano l’ossatura ritmica della band macuniana. Quindi Andy Rourke e Johnny Marr negli anni, specie in questi ultimi, si sono musicalmente frequentati tanto che in molti dei live di Marr, il più recentemente al Madison Square Garden quando ha aperto per The Killers, il chitarrista e il bassista si sono riuniti per suonare i brani degli Smiths. Ora le cose si fanno più serie perchè è la prima volta che i due incidono un brano insieme. Infatti Marr appare nel nuovo singolo dei Blitz Vega, il duo di Rourke che vede anche l’ex membro degli Happy Mondays Kav Blaggers.

“Strong Forever” – questo il titolo del brano che potete ascoltare qui sotto – è un inno Britpop ballabile tra Oasis e Kasabian e Marr porta il suo caratteristico stile chitarristico “Volevo esattamente quello!” ha dichirato Andy Rourke. “Ha un suono molto particolare, ed è quello che ha fatto.” – e continua: “Siamo rimasti amici, ci conosciamo da quando avevamo 13 anni. È il mio amico più vecchio e più caro e sento che la nostra amicizia diventa più forte con il passare del tempo.”

La canzone, che è in lavorazione dal 2020, originariamente presentava Tom Meighan dei Kasabian, ma dopo che si è dichiarato colpevole di aggressione domestica, Blaggers ha registrato nuovamente la voce. La band afferma che usciranno altri singoli all’inizio del 2023 e un vinile da 12 pollici con otto canzoni in uscita per il Record Store Day.

