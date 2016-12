L’alternative band AFI annuncia la pubblicazione del decimo album che avrà come titolo AFI (The Blood Album), con pubblicazione prevista per il 20 gennaio 2017 per la Concord Records.

Davey Havok – voce, Jade Puget – chitarra, Hunter Burgan – basso, Adam Carson – batteria hanno pubblicato come anteprima i due brani “Snow Cats” e “White Offerings”, entrambi disponibili in pre-order oppure in streaming: in basso potete ascoltare i brani.

L’album è stato registrato al Megawatt Studios in Los Angeles dal produttore Jade Puget e co-prodotto da Matt Hyde (Deftones) e segue il fortunato Burials del 2013.

http://afireinside.net/

https://www.facebook.com/afireinside