Oval – A metà gennaio il nuovo album su Thrill Jockey.

Il 17 gennaio è la data scelta dalla Thrill Jockey per la pubblicazione del nuovo disco di Markus Popp, conosciuto ai più con il suo pseudonimo Oval.

Il nuovo lavoro viene a quattro anni di distanza dal precedente “Popp” pubblicato nel 2016 per la Uovooo – etichetta di sua proprietà – ed è stato anticipato nello scorso mese di novembre da un EP in uscita sempre per la label di Chicago e intitolato “Eksploio”.

Il full-lenght in oggetto è intitolato “Scis” e sarà formato da dieci brani in cui l’autore teutonico miscela la sua specialità nel creare disturbi e glitches con parti elettro-acustiche, textures e tappeti sonori tenendo però aperta la porta a sfaccettature anche melodiche, maggiormente che in passato.

Markus Popp ha dichiarato a proposito del nuovo lavoro: It’s making musical sense of multitude of software modules sending data to each other. There’s always this balancing act of setting up a process, listening, intervention into the various processes and the traditional playing of (software) instruments. I built these songs clip by clip, sometimes over the course of months”.

La prima traccia data in pasto in rete come anticipazione di questo nuovo lavoro si chiama ‘Impecco’.

www.thrilljockey.com

Autore: Luigi Ferrara

Oval – “Scis” – Tracklist

01. Twirror

02. Robussy

03. Fluoresso

04. Pushhh

05. Impecco

06. Cozzmo

07. Improg

08. Mikk

09. Oxagon

10. Piqqo