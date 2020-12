Django Django, a febbraio il quarto album della band inglese.

Uscirà il 12 febbraio per etichetta Because Music e Ribbon Music il nuovo album del gruppo inglese Django Django. “Conosciuti per il loro sound eclettico” il nuovo album, dal titolo Glowing in the Dark, segna una nuova era per la band capitanata da Vincent Neff. Glowing in the Dark sarà disponibile su vinile fosforescente in edizione limitata, vinile standard nero, CD e in digitale.

“Glowing in the Dark”, spiega la nota della label, si basa sulla tematica della fuga: dalla disperazione, dalle costrizioni, dalla vita delle piccole città e anche, nei sogni, dalla terra. La title track, ad esempio, si libra gloriosamente verso la stratosfera. Brano costruito sui sample di uno degli album di spoken word di Dave Maclean, tra synth Moog e batteria in loop, “Glowing in the Dark” è accompagnato da un video con luci stroboscopiche, creato dall’artista e illustratore emergente newyorkese Braulio Amado.

Dopo il precedente singolo “Spirals” è seguito il un nuovo brano che ha come titolo quello dell’intero album che al suo interno avrà anche la special guest di Charlotte Gainsbourg nel brano Waking Up, definito «un mini road movie con i suoi richiami a T-Rex e Bonnie and Clyde di Serge Gainsbourg».

http://www.djangodjango.co.uk/

https://www.facebook.com/thedjangos/

Glowing in the Dark tracklist:

Spirals

Right The Wrongs

Got Me Worried

Waking Up (feat. Charlotte Gainsbourg)

Free From Gravity

Headrush

The Ark

Night Of The Buffallo

The World Will Turn

Kick The Devil Out

Glowing In The Dark

Hold Fast

Asking For More